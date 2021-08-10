Павелко отчитался о премиальных сборной за три турнира. Футбол

В целом - € 6,5 млн.

Павелко отчитался о премиальных сборной за три турнира
Андрій Павелко
Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в интервью "Большого футбола" поведал общественности о премиальных, которые игроки и тренерский штаб сборной Украины получили за отбор и участие в финальном турнире Евро-2020, а также Лиге наций.

"За попадание (на Евро-2020, - прим. LB.ua) - было выплачено 3 млн евро. За Лигу наций, которую мы из-за пандемии закончили неудачно, наши ребята получили еще 1 млн евро. И Евро: с 5 млн половина - была выплачена игрокам", - заявил Павелко.

В общем, 6,5 млн евро получила сборная, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют.

Очень рад, что в Украине игроки могут показывать хорошую игру и получать неплохие премии", - отметил президент УАФ.

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