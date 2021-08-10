В победном матче УПЛ против "Зари" "Динамо" отметило два юбилея

Очередной тур подарил настоящую сенсацию.

В победном матче УПЛ против "Зари" "Динамо" отметило два юбилея
Фото: ФК "Динамо"

Сегодня матчем "Десна" - "Ингулец" завершается третий тур Украинской премьер-лиги.

Накануне в Запорожье на "Славутич-Арене" чемпион Украины "Динамо" в захватывающем по драматургии матче минимально обыграло номинальных хозяев - луганскую "Зарю" - 2:1.

На 18-й минуте защитник гостей Александр Сирота открыл счет в матче - 1:0.

На 71-й минуте арбитр встречи Анатолий Абдула назначил пенальти в ворота "Зари", однако Карлос Де Пена не смог переиграть голкипера Никиту Шевченко.

Через 5 минут был назначен 11-метровый уже в ворота "Динамо". Однако и в этот раз игрок не смог его реализовать - после удара Дениса Фаворова мяч приняла штанга.

На 80-й минуте Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян - 2:0.

Установил окончательный счет в матче на 90 + 4 минуте, Овусу Фримпонг, который вышел несколькими минутами ранее на замену - 2:1.

Таким образом, "Динамо" одержало свою вторую победу в текущем розыгрыше (имея игру в запасе) и 650-ю победу в чемпионатах Украины, став первым клубом, который достиг этого рубежа. 355 раз киевляне добивались успеха дома и 295 - в гостях, информирует sport.ua.

Кроме того, динамовцы отпраздновали 30-ю победу во всех турнирах под руководством Мирчи Луческу. С румынским тренером "бело-синие" выиграли 22 встречи в УПЛ, 5 - в еврокубках, 2 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Отметим, что "Шахтер" свой матч 3-го тура УПЛ сенсационно проиграл дома "Александрии" - 1:2.

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