В Токио проходит церемония закрытия Олимпийских Игр-2020

Украинский флаг несет обладательница двух олимпийских наград по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан.

Фото: ЕРА/UPG

В воскресенье, 8 августа, в 14:00 по киевскому времени на Национальном стадионе в Токио началась торжественная церемония закрытия Олимпийских Игр-2020.

С 23 июля более 12 тысяч спортсменов из 206 стран мира соревновались в 33-х видах спорта, разыграв 339 комплектов наград.

Украину представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта и 30 дисциплинах, наши спортсмены завоевали 19 медалей.

Нести государственный флаг Украины на церемонии закрытия Игр доверено обладательнице двух олимпийских наград по гребле на байдарках и каноэ Людмиле Лузан, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио, и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!", - рассказала олимпийская призер.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

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