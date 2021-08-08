Финал Олимпиады-2020: Украина выиграла в Токио 19 медалей
Украинские спортсмены завоевали одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Украинская сборная стала 44-й в общем медальном зачете Олимпийских Игр-2020 в Токио, которые завершаются в воскресенье, 8 августа.
Больше всего медалей у США - 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место у Китая, а третье у японцев - хозяев Олимпиады.
Украинские спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.
Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
"В Токио украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было добыто 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206)", - говорится в сообщении.
Украинские медалисты ХХХІІ Игр Олимпиады:
Единственное "золото" взял Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг).
"Серебро" завоевали:
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем),
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг),
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг),
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м),
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг),
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт).
"Бронзу" получили:
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг),
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага),
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст),
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем),
- Элина Свитолина (теннис),
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг),
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг),
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт),
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м),
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг) - Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа),
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).
Напомним, соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады начались на спортивных аренах Токио 23 июля.