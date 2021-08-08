В предпоследний день Олимпиады-2020 Украина не смогла сделать рывок в медальном зачете

В предпоследний соревновательный день Олимпийских игр в Токио было разыграно 37 комплектов наград.

В сборной Украины определенные и обоснованные надежды были связаны с женским сектором для прыжков в высоту, где в финал пробились сразу три наших "высотницы" - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

"Бронза" Магучих скорее разочаровала наших соотечественников.

Бронзовым призером Игр стала также украинская команда по артистическому плаванию.

Кроме того, Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебряную медаль на каноэ-двойке на дистанции 500 метров, а Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг завоевал медаль такого же достоинства в боксе.

В активе нашей сборной стало 18 медалей (1-5-12) и в медальному зачете перед заключительным днем соревнований она опустилась на сорок третье место.

А за лидерство продолжается ожесточенная борьба между сборными Китая и США .

Пока побеждают китайские спортсмены.