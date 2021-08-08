В последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотреке
В активе Украины 19 медалей.
В заключительный день Олимпийских Игр-2020 в Токио украинка Елена Старикова взяла "серебро" в спринте на велотреке.
Старикова уступила Келси Митчелл из Канады.
Украинскую спортсменку поздравил президент Владимир Зеленский.
"Наша Елена Старикова сделала громкий аккорд! Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв "серебро"! ", – написал он в Твиттере.
Президент добавил: "Гордимся (Украина, - ред.) тобой и всеми нашими олимпийцами! Вы принесли сборной 19 медалей, прославили Украину и себя! ".
????????Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020!!!— НОК України (@OlympicUA)
Маємо приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова здобуває срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади у Токіо.
Молодець, пишаємося!!! ??
@tokyo2020 pic.twitter.com/YG5norVD1G August 8, 2021
В результате Украина получила на летних Олимпийских играх-2020 в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.