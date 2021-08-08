В последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотреке

В активе Украины 19 медалей.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

В заключительный день Олимпийских Игр-2020 в Токио украинка Елена Старикова взяла "серебро" в спринте на велотреке.

Старикова уступила Келси Митчелл из Канады.

Украинскую спортсменку поздравил президент Владимир Зеленский.

"Наша Елена Старикова сделала громкий аккорд! Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв "серебро"! ", – написал он в Твиттере.

Президент добавил: "Гордимся (Украина, - ред.) тобой и всеми нашими олимпийцами! Вы принесли сборной 19 медалей, прославили Украину и себя! ".

????????Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020!!!

Маємо приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова здобуває срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади у Токіо.

Молодець, пишаємося!!! ??@tokyo2020 pic.twitter.com/YG5norVD1G

— НОК України (@OlympicUA) August 8, 2021

В результате Украина получила на летних Олимпийских играх-2020 в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

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