В последний день Олимпиады украинка Елена Старикова взяла "серебро" на велотреке

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

В заключительный день Олимпийских Игр-2020 в Токио украинка Елена Старикова взяла "серебро" в спринте на велотреке.

Старикова уступила Келси Митчелл из Канады.

Украинскую спортсменку поздравил президент Владимир Зеленский.

"Наша Елена Старикова сделала громкий аккорд! Настоящая львовская "ракета" показала мировой класс в спринте на велотреке, взяв "серебро"! ", – написал он в Твиттере.

Президент добавил: "Гордимся (Украина, - ред.) тобой и всеми нашими олимпийцами! Вы принесли сборной 19 медалей, прославили Украину и себя! ".

????????Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020!!!



Маємо приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова здобуває срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади у Токіо.



Молодець, пишаємося!!! ?? @tokyo2020 pic.twitter.com/YG5norVD1G — НОК України (@OlympicUA) August 8, 2021

В результате Украина получила на летних Олимпийских играх-2020 в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.