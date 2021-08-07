Ярослава Магучих принесла Украине 18-ю олимпийскую медаль

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Украинка Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.

"Суббота щедра для нашей сборной на олимпийские награды. Спасибо Ярославе Магучих за получение для Украины "бронзы" в прыжках в высоту. Всего у сборной Украины уже 18 медалей. Вперед к новым вершинам!", - написал в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский.

19-летняя украинка показала результат в 2,00 м.

Победила трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (2,04 м), "серебро" у австралийки Николы Макдермот - 2,02 м.

Другие украинки в этой дисциплине Ирина Геращенко и Юлия Левченко заняли четвертое и восьмое место соответственно.