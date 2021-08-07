Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала на Олимпиаде историческую "бронзу"

Фото: ЕРА/UPG

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала на Олимпиаде-2020 в Токио бронзовую медаль.

В состав команды вошли: Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко и Елизавета Яхно.

Эта командная медаль стала первой в истории Украины для спортсменов, соревнующихся в артистическом плавании.

"Ваша командная работа впечатляет! Украина гордится вами", - поздравил спортсменок президент Владимир Зеленский.

Ще одна історична «бронза» в артистичному плаванні на #Олімпіаді @Tokyo2020 ! Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно, ваша командна робота вражає! ?? пишається вами! pic.twitter.com/CBf8qxkZnK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2021

Как пишет "Суспільне", соревнования в произвольной программе украинки начинали в статусе фавориток на "бронзу". После технической программы сборная занимала третье место, уступая командам ОКР и Китая и опережая Японию на 0.9 балла.

В своем финальном выходе команда Украины успешно справилась с программой и заработала высокие 96.0333 балла. Услышав оценки, синхронистки закричали от изумления. За 96 обычно получают китаянки и ОКР.

Серебряных призеров из Китая они еще не догнали, но таким образом показали готовность конкурировать за высокие места в будущем.