Владелец "Челси" Абрамович созвал срочное совещание по ситуации с Месси

Владелец "Челси" Роман Абрамович созвал срочное совещание после новости о разводе нападающего Лионеля Месси с "Барселоной", информирует fapl.ru со ссылкой на AS.

Ранее "Барселона" объявила, что контракт Месси, который закончился в конце июня, не будет продлен из-за "финансовых и структурных препятствий".

Лионеля сватают в "Манчестер Сити", ПСЖ, клубы МЛС и Ближнего Востока, однако утверждается, что еще одним претендентом на 34-летнего аргентинца обещает стать "Челси".

Абрамович неравнодушен к Месси, и после громкой новости об уходе Лионеля из "Барселоны", созвал совещание с руководством своего клуба, чтобы обсудить план действий.

В данный момент "Челси" близок к покупке нападающего "Интера" Ромелу Лукаку, однако возможность подписать Месси свободным агентом ставит трансфер 28-летнего бельгийца под сомнение.

В отличие от "Сити" и ПСЖ, "Челси" еще не потратил денег на трансферы этим летом и выразительно обладает достаточными ресурсами для приглашения шестикратного обладателя "Золотого мяча".