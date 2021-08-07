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2021-08-07
В Киеве за вакцинацию от COVID-19 бесплатно раздают билеты на матч "Шахтера" в Лиге чемпионов. Футбол
Минздрав агитирует вакцинироваться привлекательным способом.
Теперь все, кто вакцинировался от COVID-19 в центре массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве, могут получить билеты на футбольные матчи с участием "Шахтера", сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook.
В настоящее время вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7 августа) и "Генк" (10 августа), которые состоятся на НСК "Олимпийский".
Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи.