Главным тренером сборной Украины по футболу станет Ребров, - Маркевич

Глава комитета сборных Украины УАФ также объявил, что уходит со своего поста.

Главным тренером сборной Украины по футболу станет Ребров, - Маркевич
Сергій Ребров
Фото: dynamo.kiev.ua

Главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров, которого должны назначить 9 августа.

Об этом заявил глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич, отметив при этом, что уходит со своего поста, пишет sport.ua.

Он пожелал Реброву успехов. "Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.

В то же время свое решение об увольнении Маркевич объяснил тем, что хочет снова работать тренером.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов достигали и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас привлекают внимание даже именитых зарубежных клубов. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня", - сказал он.

Издание добавляет, что Маркевич был претендентом на пост тренера сборной, однако не договорился о контракте.

Напомним, 1 августа главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко объявил о завершении своего 5-летнего контракта.

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