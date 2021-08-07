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2021-08-07
15-летний украинец занял шестое место по прыжкам в воду с вышки, добившись исторического результата для Украины на Олимпиадах
Алексей Середа продемонстрировал стабильность.
Фото: sport.24tv.ua
Алексей Середа
На Олимпийских играх-2020 в Токио 15-летний украинец Алексей Середа занял шестое место в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.
Этот результат стал самым высоким в истории выступлений наших прыгунов на Олимпиадах в этой дисциплине.
А олимпийским чемпионом стал китаец Юань Чао, "серебро" у его соотечественника Джина Янга, а на третьем месте - британец Томас Дэйли.