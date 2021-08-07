Хижняк прокомментировал спорное решение рефери остановить финальный бой

Украинец недоволен этим решением.

Фото: нок

В финале олимпийского боксерского турнира в весовой категории до 75 кг украинец Александр Хижняк проиграл нокаутом в третьем раунде бразильцу Эберту Соузе.

При этом рефери в ринге сразу после пропущенного Александром удара остановил поединок, не дав возможность боксеру восстановиться.

Хижняк выразил удивление таким решением судьи.

"Не могу сказать, что не мог продолжать. Через 4-5 секунд уже восстановился, хорошо себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил. Не знаю, почему не дали продолжить", - заявил украинец в интервью UA: ПЕРШИЙ.

"Я мог продолжать. Была цель - "золото", но не получилось. Нужно повторить путь и сделать медаль золотой", - отметил Хижняк.

Видео решающего третьего раунда

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