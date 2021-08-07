Надежду Украины на "золото" Олимпиады-2020 Хижняк проиграл нокаутом в финале

Александр не смог повторить на Играх успех Ломаченко, Усика и Кличко.

Фото: нок

Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финале Олимпийских игр в Токио проиграл нокаутом в заключительном раунде бразильцу Эберту Консейсау Соуза и завоевал серебряную медаль Олимпиады.

После первых двух раундов украинец по решению судей выигрывал по очкам.

Третий раунд начался с активности соперника.

В свою очередь, Хижняк не собирался отдавать бразильцу инициативу. Пошла открытая рубка, в результате которой украинец за полторы минуты до завершения раунда пропустил левый встречный боковой и оказался на канвасе.

Рефери мгновенно завершил бой, не дав Александру возможности восстановления, и зафиксировал нокаут.

Фаворит финала в весе до 75 кг украинец Александр Хижняк по прозвищу «Полтавский танк» сенсационно проиграл бразильцу Соузе нокаутом. Поверить в это не мог даже сам бразилец pic.twitter.com/uSsmEOevP7

— Ученик Штирлица (@moments_Spring) August 7, 2021

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