Надежду Украины на "золото" Олимпиады-2020 Хижняк проиграл нокаутом в финале
Александр не смог повторить на Играх успех Ломаченко, Усика и Кличко.
Фото: нок
Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финале Олимпийских игр в Токио проиграл нокаутом в заключительном раунде бразильцу Эберту Консейсау Соуза и завоевал серебряную медаль Олимпиады.
После первых двух раундов украинец по решению судей выигрывал по очкам.
Третий раунд начался с активности соперника.
В свою очередь, Хижняк не собирался отдавать бразильцу инициативу. Пошла открытая рубка, в результате которой украинец за полторы минуты до завершения раунда пропустил левый встречный боковой и оказался на канвасе.
Рефери мгновенно завершил бой, не дав Александру возможности восстановления, и зафиксировал нокаут.
Фаворит финала в весе до 75 кг украинец Александр Хижняк по прозвищу «Полтавский танк» сенсационно проиграл бразильцу Соузе нокаутом. Поверить в это не мог даже сам бразилец pic.twitter.com/uSsmEOevP7