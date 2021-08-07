За два дня до завершения Олимпиады-2020 Украина замыкает четвертый десяток медального зачета

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На Играх в Токио осталось разыграть всего 53 комплекта медалей из 339.

По итогам очередного соревновательного дня Украина пополнила медальный зачет одной наградой - "бронзу" завоевал каратист Станислав Горуна.

Таким образом, копилка нашей команды пополнилась 14-той медалью (1 "золото", 3 "серебра" и 10 бронзовых медалей).

В медальном зачете после двух поступальных дней подряд, сборная Украины несколько притормозила и сейчас занимает сороковые место.