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2021-08-07
За два дня до завершения Олимпиады-2020 Украина замыкает четвертый десяток медального зачета
Команда каратистов снова принесла Украине олимпийскую медаль.
Фото: Olympics
По итогам очередного соревновательного дня Украина пополнила медальный зачет одной наградой - "бронзу" завоевал каратист Станислав Горуна.
Таким образом, копилка нашей команды пополнилась 14-той медалью (1 "золото", 3 "серебра" и 10 бронзовых медалей).
В медальном зачете после двух поступальных дней подряд, сборная Украины несколько притормозила и сейчас занимает сороковые место.
Среди лидеров в общем зачете - без изменений, лидируют Китай, США и Япония.