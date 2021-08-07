Месси официально покинул "Барселону"

Каталонский клуб испытывает серьезный финансовый кризис.

Фото: iffhs.de Лионель Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси покинул каталонский клуб, сообщается на официальном сайте "блаугранас".

"Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и планировали подписать новый контракт, из-за финансовых и структурных препятствий, связанных с правилами Ла Лиги, подписать контракт с игроком не представляется возможным.

В связи с этим Лионель Месси больше не будет играть за "Барселону". Стороны испытывают глубокое сожаление из-за того, что желание клуба и игрока выполнить не удастся", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Месси стал свободным агентом 1 июля по окончании контракта с "Барселоной". Аргентинец находился в системе каталонского клуба с 2000 года.

В эпоху Месси "Барса" выиграла 35 трофеев.