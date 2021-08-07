Месси официально покинул "Барселону"

Каталонский клуб испытывает серьезный финансовый кризис.

Лионель Месси
Фото: iffhs.de
Лионель Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси покинул каталонский клуб, сообщается на официальном сайте "блаугранас".

"Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и планировали подписать новый контракт, из-за финансовых и структурных препятствий, связанных с правилами Ла Лиги, подписать контракт с игроком не представляется возможным.

В связи с этим Лионель Месси больше не будет играть за "Барселону". Стороны испытывают глубокое сожаление из-за того, что желание клуба и игрока выполнить не удастся", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Месси стал свободным агентом 1 июля по окончании контракта с "Барселоной". Аргентинец находился в системе каталонского клуба с 2000 года.

В эпоху Месси "Барса" выиграла 35 трофеев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родинуЕще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину
Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020
Уникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болидУникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болид
Блок рекламы


Похожие новости
На официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без КрымаНа официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без Крыма
Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа
Обладатель "Золотого мяча" Евро-2020 официально стал игроком "Пари Сен-Жермен"Обладатель "Золотого мяча" Евро-2020 официально стал игроком "Пари Сен-Жермен"
В Токио официально открылась Олимпийская деревняВ Токио официально открылась Олимпийская деревня
Украинская премьер-лига сделала официальное заявление о снятии ФК "Олимпик" из турнира. ФутболУкраинская премьер-лига сделала официальное заявление о снятии ФК "Олимпик" из турнира. Футбол
Главный тренер сборной Нидерландов покинул свой пост после вылета из Евро-2020. ФутболГлавный тренер сборной Нидерландов покинул свой пост после вылета из Евро-2020. Футбол
Гаттузо покинул "Фиорентину" всего через 3 недели после своего назначения
На Roland Garros по ходу матча Джокович - Берреттини зрители покинули трибуны из-за комендантского часаНа Roland Garros по ходу матча Джокович - Берреттини зрители покинули трибуны из-за комендантского часа
УЕФА официально объяснил, почему следует убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава"УЕФА официально объяснил, почему следует убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава"
WBO официально санкционировала чемпионский поединок Джошуа и УсикаWBO официально санкционировала чемпионский поединок Джошуа и Усика
Последние новости
Подгружаем последние новости