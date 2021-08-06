В "Борисполе" встретили медалистов Олимпиады Жана Беленюка и Парвиза Насибова
Борцы по греко-римской борьбе завоевали золото и серебро.
Украинские спортсмены, борцы по греко-римской борьбе Жан Беленюк и Парвиз Насибов вернулись с Олимпиады в Токио. В аэропорту "Борисполь" с цветами и подарками их встретили родные и поклонники.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Беленюк 4 августа завоевал для Украины первое золото. В финале он одолел трехкратного призера чемпионатов мира - венгра Виктора Лоринца. Для Беленюка финал Олимпиады - второй в карьере. В 2016 году он получил серебро, уступив россиянину Давиду Чакватадзе.
"В прошлый раз на этом месте я стоял с серебряной медалью и пообещал, что в следующий раз будет золото. Вот, я сдержал свое обещание", - сказал Беленюк.
Насибов привез серебряную медаль в этом же виде спорта, но в другой весовой категории. Он уступил иранцу Мохаммадрезу Гараи. Для 22-летнего спортсмена это первые соревнования такого уровня.
"Спускаясь с пьедестала, я был расстроен, но увидев всех здесь, я обещаю, что я вернусь сюда еще раз и повторю подвиг Жана, попробую повторить подвиг Жана, и вернусь с золотой медалью", - сказал Насибов.