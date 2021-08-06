Украинец Горуна выиграл "бронзу" Олимпиады по каратэ

Это уже десятая бронзовая медаль сборной Украины на Играх.

Украинец Горуна выиграл "бронзу" Олимпиады по каратэ
Фото: НОК

Украинец Станислав Горуна, который выступает в кумитэ до 75 кг, стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, проиграв в полуфинале итальянцу Луиджи Буза.

Горуна прошел в полуфинал, заняв второе место в своей группе, где победил хозяина соревнований Кена Нисимура (2:1), американца Томаса Скотта (2:1), вничью свел схватку с венгром Габором Харшпатаки (0:0) и уступил Абдалле Абделазизу из Египта (1:4).

В решающей схватке он уступил Буге (0:3).

Это уже десятая бронзовая медаль сборной Украины на Олимпиаде в Токио и 14-целом. Накануне первую медаль по каратэ для Украины завоевала Анжелика Терлюга.

Напомним, что в мае 2021 года Горуна стал чемпионом Европы по каратэ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родинуЕще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину
Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020
Уникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болидУникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болид
Блок рекламы


Похожие новости
В "Борисполе" встретили медалистов Олимпиады Жана Беленюка и Парвиза НасибоваВ "Борисполе" встретили медалистов Олимпиады Жана Беленюка и Парвиза Насибова
Украина сделала еще один шаг вверх в медальном зачете Олимпиады-2020Украина сделала еще один шаг вверх в медальном зачете Олимпиады-2020
Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020
Украинская каратистка выиграла "серебро" Олимпиады в ТокиоУкраинская каратистка выиграла "серебро" Олимпиады в Токио
Украина взлетела на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020Украина взлетела на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020
Борец Ирина Коляденко выиграла "бронзу" ОлимпиадыБорец Ирина Коляденко выиграла "бронзу" Олимпиады
Украинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в ТокиоУкраинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в Токио
Украина получила первое "золото" Олимпиады в ТокиоУкраина получила первое "золото" Олимпиады в Токио
Украина опустилась на одно место в медальном зачете Олимпиады-2020Украина опустилась на одно место в медальном зачете Олимпиады-2020
Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в финал ОлимпиадыЖан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в финал Олимпиады
Последние новости
Подгружаем последние новости