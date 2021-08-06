Украинец Горуна выиграл "бронзу" Олимпиады по каратэ

Это уже десятая бронзовая медаль сборной Украины на Играх.

Украинец Станислав Горуна, который выступает в кумитэ до 75 кг, стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, проиграв в полуфинале итальянцу Луиджи Буза.

Горуна прошел в полуфинал, заняв второе место в своей группе, где победил хозяина соревнований Кена Нисимура (2:1), американца Томаса Скотта (2:1), вничью свел схватку с венгром Габором Харшпатаки (0:0) и уступил Абдалле Абделазизу из Египта (1:4).

В решающей схватке он уступил Буге (0:3).

Это уже десятая бронзовая медаль сборной Украины на Олимпиаде в Токио и 14-целом. Накануне первую медаль по каратэ для Украины завоевала Анжелика Терлюга.

Напомним, что в мае 2021 года Горуна стал чемпионом Европы по каратэ.