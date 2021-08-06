Украина сделала еще один шаг вверх в медальном зачете Олимпиады-2020

После 13-го дня соревнований Олимпийских игр-2020 разыграно 269 комплектов медалей из 339.

Как и прежде, сборная Китая возглавляет медальный зачет. Однако команде США удалось на две золотые медали подсократить свое отставание от атлетов Поднебесной.

Одно "золото" 5 августа положили в свою копилку хозяева форума, которые продолжают входить в топ-3.

Сборная Украины завоевала еще две медали - Анжелтка Терлюга (каратэ) завоевала "серебро", а "бронзу" - Людмила Лузан (Гребля на байдарках и каноэ), что позволило нашей олимпийской команде подняться с 37-го на 36-е место в медальном зачете.

Олимпиада завершится 8 августа.

Медальный зачет.