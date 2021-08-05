"Шахтер" не сможет провести домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов на "Олимпийском" из-за праздничного концерта

Речь идет о следующем раунде квалификации еврокубка.

"Шахтер" не сможет провести домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов на "Олимпийском" из-за праздничного концерта
Фото: FootBoom

После победы в выездном матче Q3 квалификации Лиги чемпионов над бельгийским "Генком" (2:1), "Шахтер" имеет неплохие шансы на выход в плей-офф этого турнира.

Однако планам сыграть домашний матч этой стадии турнира на НСК "Олимпийский" 25 августа не суждено было сбыться, так как накануне там пройдет праздничный концерт, приуроченный к 30-летию независимости Украины, сообщает meta-ratings.com.ua.

В связи с этим, по сообщению Telegram-канала "Динамо Киев Inside". руководство "горняков" приняло решение обратиться в "Динамо" с просьбой предоставить возможность провести встречу на стадионе им. В. Лобановского.

В случае общей победы над "Генком" "Шахтер" ждет матч с победителем пары "Монако" - "Спарта". Добавим, что монегаски одержали победу в первом матче в Праге - 2:0.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родинуЕще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020
Уникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болидУникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болид
Белорусская спортсменка, которую пытались насильно вернуть в Беларусь, получила гуманитарную визу ПольшиБелорусская спортсменка, которую пытались насильно вернуть в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" узнал потенциального соперника по плей-офф Лиги чемпионов"Шахтер" узнал потенциального соперника по плей-офф Лиги чемпионов
На матче УПЛ "Динамо" - "Верес" произошла драка между стюардами и фанами "Динамо". ФутболНа матче УПЛ "Динамо" - "Верес" произошла драка между стюардами и фанами "Динамо". Футбол
Зеленский отменил государственные стипендии трем украинским олимпийцам, которых лишили наград из-за допингаЗеленский отменил государственные стипендии трем украинским олимпийцам, которых лишили наград из-за допинга
После первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лигиПосле первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лиги
Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"
Из-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - ПалатныйИз-за недофинансирования массового спорта у нас самая маленькая сборная на Олимпиаде в истории Украины, - Палатный
Украинка Монзуль отсудила матч женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турниреУкраинка Монзуль отсудила матч женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турнире
Член олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допингаЧлен олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допинга
Ривалдо и Роналдиньо против Роберто Карлоса и Луиша Фигу: легенды "Барселоны" и "Реала" провели выставочный матч. ФутболРивалдо и Роналдиньо против Роберто Карлоса и Луиша Фигу: легенды "Барселоны" и "Реала" провели выставочный матч. Футбол
Завершилась сага о месте проведения домашних матчей "Руха". ФутболЗавершилась сага о месте проведения домашних матчей "Руха". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости