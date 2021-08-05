"Шахтер" не сможет провести домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов на "Олимпийском" из-за праздничного концерта

После победы в выездном матче Q3 квалификации Лиги чемпионов над бельгийским "Генком" (2:1), "Шахтер" имеет неплохие шансы на выход в плей-офф этого турнира.

Однако планам сыграть домашний матч этой стадии турнира на НСК "Олимпийский" 25 августа не суждено было сбыться, так как накануне там пройдет праздничный концерт, приуроченный к 30-летию независимости Украины, сообщает meta-ratings.com.ua.

В связи с этим, по сообщению Telegram-канала "Динамо Киев Inside". руководство "горняков" приняло решение обратиться в "Динамо" с просьбой предоставить возможность провести встречу на стадионе им. В. Лобановского.

В случае общей победы над "Генком" "Шахтер" ждет матч с победителем пары "Монако" - "Спарта". Добавим, что монегаски одержали победу в первом матче в Праге - 2:0.