Опальная белорусская бегунья Тимановская дала первое интервью в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время своего пребывания в Варшаве пообщалась с журналистами.

В частности спортсменка поделилась дальнейшими планами после скандала, разгоревшегося во время Олимпийских игр в Токио.

"Немного удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это была ситуация, касающаяся только спорта. Была сделана ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Игры. И все, что я хотела выразить, - кто-то должен понести ответственность за эту ошибку, - заявила Тимановская.

"Я никоим образом не пыталась связывать это с политикой. Поэтому то, что произошло, стало для меня большим удивлением. Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я сейчас хочу, - это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь (в Польше). Мы выбрали Польшу , потому что общались с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша лучший для меня вариант. Потому что у них, возможно, выйдет сюда приезжать ко мне, чтобы мы смогли иногда встречаться", - отметила спортсменка.

Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с ОИ-2020 и пытался насильно депортировать.