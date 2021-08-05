Легендарный 7-кратный чемпион MotoGP объявил о завершении карьеры

Для Валентино Росси этот сезон станет последним в Гран-при.

Легендарный 7-кратный чемпион MotoGP объявил о завершении карьеры
Валентіно Россі
Фото: MotoGP

Легендарный мотогонщик Валентино Росси (Petronas Yamaha SRT) на специальной пресс-конференции в четверг перед этапом Гран-при Штирии заявил, что сезон-2021 станет для него последним в MotoGP.

42-летний итальянец дебютировал в "Королевской" серии еще в 2000 году.

С 2001-го по 2005-й он завоевал 5 титулов подряд, еще два чемпионства пришлись на сезоны 2008 и 2009 годов.

На байках Honda, Yamaha и Ducati Валентино завоевал 89 побед в гонкахMotoGP.

Всего на счету The Doctor 9 чемпионских титулов в разных сериях, 115 побед и 235 подиумов.

Росси единственный в истории мотогонщик, который выиграл титулы в категориях 125сс, 250сс, 500сс и MotoGP ™.

Его имя навсегда войдет в учебники истории.

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