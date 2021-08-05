Украинская каратистка прокомментировала завоевание серебряной медали Олимпиады-2020

Медали по каратэ впервые разыгрывают на Олимпийских играх.

Фото: НОК Анжелика Терлюга

Сегодня впервые в программе Олимпийских игр состоялся розыгрыш наград в каратэ.

Для украинского спорта этот день стал особенным. Ведь серебряное олимпийское достижение нашей Анжелики Терлюги является ярким доказательством того, что в Украине каратэ - не просто популярный вид единоборства, но и вид спорта, который развивается на высоком уровне.

Что же означает эта награда для самой одесской каратистки, она рассказала сразу после награждения.

"Я мечтала об этой медали, правда, надеялась, что она будет другого цвета, но я сегодня сделала все, что смогла. Простите, что не золото. Однако для меня - это белое золото. Я отдала всю себя за последние 5 лет" - цитирует Терлюгу пресс-служба НОК Украины.

"Сегодня я выходила на татами со своими близкими в сердце, со своими мечтами. Думаю, этот день останется в моей памяти навсегда", - отметила украинка.