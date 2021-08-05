МОК требует объяснений от роSSийских СМИ, которые обзывали и оскорбляли ЛГБТ-спортсменов
В заявлении МОК отмечается, что на Олимпийских играх нет места дискриминации.
Международный олимпийский комитет требует объяснений от роSSийского "Первого канала" и телеканала "РоSSия-1", которые оскорбили в своих эфирах ЛГБТ-спортсменов.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В заявлении МОК отмечается, что на Олимпийских играх нет места дискриминации, а организация приветствует их разнообразие и инклюзивность.
В программах "Время покажет" на "Первом канале" и "60 минут" на телеканале "РоSSия-1" ведущие и участники оскорбляли британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, который завоевал золотую медаль, а также - трансгендерную участницу соревнований по тяжелой атлетике, новозеландку Лорел Хаббард.
В частности, депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя участие в играх представителей ЛГБТ, использовал слова "мразь" и "гомики", член высшего совета партии "Единая РоSSия" и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой называл их "извращенцами", а ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев надел парик с двумя косичками и охарактеризовал трансгендеров как "психопатов, которых надо лечить".
Напомним, на токийской Олимпиаде спортсменов из числа ЛГБТ-сообществ втрое больше, чем было в Рио.