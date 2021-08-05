Украинка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль в гребле на Олимпиаде

Она финишировала третьей со временем 47,034 секунды.

Украинка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль в гребле на Олимпиаде
Людмила Лузан
Фото: hromadske

Украинка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в каноэ-одиночке с дистанцией 200 метров. Она финишировала третьей со временем 47,034 секунды.

Для Украины это уже 12-я медаль на этих играх, пишет "Суспільне".

Победила американка Невин Гаррисон с результатом 45,932 секунды.

Медаль Лузан является первой для Украины в гребле на Олимпийских играх.

Напомним, что за вчера украинские спортсмены получили одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Золото принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Его коллега по команде Парвиз Насибов взял серебро. Бронзовые медали получили Ирина Коляденко (вольная борьба) и дуэт синхронисток Марты Федины и Анастасии Савчук.

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