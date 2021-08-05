Украинская каратистка выиграла "серебро" Олимпиады в Токио

Анжелика Терлюга проиграла в финале представительнице Болгарии.

Украинская каратистка выиграла "серебро" Олимпиады в Токио
Фото: НОК

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла серебряную награду на Олимпийских играх в Токио. В финале она уступила болгарке Ивет Горановой.

29-летняя Терлюга - многократная чемпионка Украины, трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Европейских игр 2019 года.

Она выступает в весовой категории до 55 кг.

Медали по каратэ впервые разыгрывают на Олимпийских играх. Это один из нескольких новых видов спорта, которые дебютировали в Токио, вместе со скалолазанием, серфингом, скейтбордингом.

Напомним, что это уже третье "серебро" в активе сборной Украины. Украинские спортсмены также завоевали девять бронзовых наград и одну золотую - отличился борец-депутат Жан Беленюк.

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