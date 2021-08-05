Украина взлетела на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020

Наша олимпийская команда расположилась на 37-м месте в общем зачете.

Украина взлетела на 24 позиции в медальном зачете Олимпиады-2020
Фото: Instagram

12-й соревновательный день на Олимпийских играх в Токио, в который было разыграно 17 комплектов наград, принес сборной Украины богатый медальный улов.

Во-первых, наконец в копилке нашей команды появилась золотая медаль. Ее принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг).

Во-вторых, количество "серебра" в нашей сборной увеличилось вдвое - коллега Беленюк по команде греко-римского стиля Парвиз Насибов (до 67 кг) проиграл на Играх свой финальный бой и стал серебряным призером.

Кроме того, бронзовые медали получила Ирина Коляденко (вольная борьба) и дуэт синхронисток Марта Федина и Анастасия Савчук.

Этот успех позволил сборной Украины взлететь сразу на 24 позиции в медальном зачете - теперь наша олимпийская команда тридцать седьмая.

В лидирующей пятерке - без изменений. По-прежнему возглавляет пелотон команда Китая.

Всего разыграно 242 комплекта медалей из 339. На данный момент 85 стран завоевали хотя бы одну награду.

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