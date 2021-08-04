Михаил Кохан стал четвертым в метании молота на Играх в Токио

20-летний украинец был самым молодым среди соперников.

Михаил Кохан стал четвертым в метании молота на Играх в Токио
Михаил Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

Украинский метатель молота Михаил Кохан не смог попасть в тройку призеров Олимпиады-2020.

20-летний Кохан, который был самым молодым среди соперников за шесть попыток показал 4-й результат (80,39 м).

Победу одержал поляк Войцех Новицки, метнул молот на дистанцию 82,52 м. Второй результат - 81,58 - показал норвежец Эйвинд Хенриксен. Третьим стал поляк Файдек с результатом 81,53.

Напомним, 4 августа борец Жан Беленюк в финале победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото Олимпийских игр в Токио.

Также сегодня еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов выиграл для Украины серебро.

Кроме этого, украинка Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу среди дуэтов в артистическом плавании, а борец Ирина Коляденко стала бронзовым призером Олимпиады в категории до 62 кг.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Инфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протестаИнфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста
МОК запретил интернет-трансляцию Олимпийских игр-2020 в КрымуМОК запретил интернет-трансляцию Олимпийских игр-2020 в Крыму
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020"Бронза" Свитолиной не помогла стабилизировать положение сборной Украины в медальном зачете Олимпиады-2020
Уникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болидУникальный случай в Формуле-1: на стартовой решетке гонки Гран-при Венгрии был только один болид
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в ТокиоУкраинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в Токио
Украина получила первое "золото" Олимпиады в ТокиоУкраина получила первое "золото" Олимпиады в Токио
Украина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиадеУкраина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиаде
Одна из надежд Украины на Олимпиаде-2020 Бех-Романчук осталась без медалиОдна из надежд Украины на Олимпиаде-2020 Бех-Романчук осталась без медали
Борец Алла Черкасова принесла Украине шестую "бронзу" Игр в ТокиоБорец Алла Черкасова принесла Украине шестую "бронзу" Игр в Токио
Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти из Токио, девушка просит убежища в ЕС (обновлено)Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти из Токио, девушка просит убежища в ЕС (обновлено)
США впервые за 101 год остались без медалей в теннисе на ОлимпиадеСША впервые за 101 год остались без медалей в теннисе на Олимпиаде
Украинский прыгун Андрей Проценко, который был четвертым в Рио, не смог выйти в финал Олимпиады в ТокиоУкраинский прыгун Андрей Проценко, который был четвертым в Рио, не смог выйти в финал Олимпиады в Токио
Инфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протестаИнфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста
Весь коллектив австралийской легкоатлетической сборной ушел в Токио на карантинВесь коллектив австралийской легкоатлетической сборной ушел в Токио на карантин
Последние новости
Подгружаем последние новости