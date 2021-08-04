Михаил Кохан стал четвертым в метании молота на Играх в Токио

Украинский метатель молота Михаил Кохан не смог попасть в тройку призеров Олимпиады-2020.

20-летний Кохан, который был самым молодым среди соперников за шесть попыток показал 4-й результат (80,39 м).

Победу одержал поляк Войцех Новицки, метнул молот на дистанцию 82,52 м. Второй результат - 81,58 - показал норвежец Эйвинд Хенриксен. Третьим стал поляк Файдек с результатом 81,53.

Напомним, 4 августа борец Жан Беленюк в финале победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото Олимпийских игр в Токио.

Также сегодня еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов выиграл для Украины серебро.

Кроме этого, украинка Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу среди дуэтов в артистическом плавании, а борец Ирина Коляденко стала бронзовым призером Олимпиады в категории до 62 кг.