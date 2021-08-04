Борец Ирина Коляденко выиграла "бронзу" Олимпиады

22-летняя украинка выиграла у представительницы Латвии.

Фото: НОК

Украинский борец вольного стиля Ирина Коляденко стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио .

В финальной схватке весовой категории до 62 кг она победила представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1.

Коляденко начала Игры с победы над нигерийкой Аминат Адении, затем победила очень сильную китаянку Цзя Лун, но в полуфинале уступила представительнице Кыргызстана Айсулу Тинибековой.

Для 22-летней Коляденко это первые Олимпийские игры. Ранее в этом году она выиграла "золото" чемпионата Европы, а в 2020 году была бронзовым призером.

Напомним, что украинские борцы завоевали четыре медали в Токио.

Кроме Коляденко, бронзовым призером стала Алла Черкасова (вольная борьба, до 68 кг). Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 67 кг) выиграл "серебро", а Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг) - "золото".

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