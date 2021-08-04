Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов. Футбол

Без четырех дней 70-летний голландский специалист Луи ван Гал возглавил сборную Нидерландов, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза этой страны.

С ним заключен контракт до конца ЧМ-2022.

В тренерский штаб ван Гала вошли Данни Блинд, Хэнк Фрейзер и Франк Хоек.

Напомним, ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Чемпионата мира-2014.

Бывший главный тренер сборной Франк де Бур оставил свой пост после Евро-2020.