Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов. Футбол

Третье "пришествие" "Короля Луи" на пост рулевого Oranje.

Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов
Луї ван Гал
Фото: intermilano.ru

Без четырех дней 70-летний голландский специалист Луи ван Гал возглавил сборную Нидерландов, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза этой страны.

С ним заключен контракт до конца ЧМ-2022.

В тренерский штаб ван Гала вошли Данни Блинд, Хэнк Фрейзер и Франк Хоек.

Напомним, ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Чемпионата мира-2014.

Бывший главный тренер сборной Франк де Бур оставил свой пост после Евро-2020.

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