Украинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в Токио

22-летний спортсмен уступил в финале иранцу Гераи.

Украинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в Токио
Фото: НОК

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В финальной схватке весовой категории до 67 кг украинец проиграл иранцу Мохаммаду Резе Гераи со счетом 1:9.

Для 22-летнего Насибова это была первая Олимпиада.

В полуфинальной схватке украинец встречался с представителем Египта Эльсайедом Мохаммедом и вырвал победу, уступая в течение поединка со счетом 0:5.

Напомним, что это второе "серебро" сборной Украины на этой Олимпиаде. Первое завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 м вольным стилем.

Кроме того, украинские спортсмены завоевали шесть бронзовых медалей. Золотых пока нет.

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