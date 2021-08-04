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2021-08-04
Украинский борец Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в Токио
22-летний спортсмен уступил в финале иранцу Гераи.
Фото: НОК
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
В финальной схватке весовой категории до 67 кг украинец проиграл иранцу Мохаммаду Резе Гераи со счетом 1:9.
Для 22-летнего Насибова это была первая Олимпиада.
В полуфинальной схватке украинец встречался с представителем Египта Эльсайедом Мохаммедом и вырвал победу, уступая в течение поединка со счетом 0:5.
Напомним, что это второе "серебро" сборной Украины на этой Олимпиаде. Первое завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 м вольным стилем.
Кроме того, украинские спортсмены завоевали шесть бронзовых медалей. Золотых пока нет.