Ястремскую проверили на детекторе лжи по поводу применения допинга

Полиграф подтвердил слова украинской теннисистки.

Ястремскую проверили на детекторе лжи по поводу применения допинга
Даяна Ястремська
Фото: РІА Новости

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала полный текст оправдательного решения в допинговом деле украинской теннисистки Дайаны Ястремской, сообщает xsport.ua.

В организации заявили, что Ястремская не отрицала наличия в организме запрещенного препарата местеролона. При этом она утверждала, что принимала его неосознанно.

Ранее появилась информация о том, что препарат попал в организм украинки в результате секса с бывшим парнем. Парень принимал этот препарат, а Даяна ничего об этом не знала.

Во время заседаний по делу Ястремской комиссия выслушала ее показания и парня. По словам Дайаны, парня и мамы теннисистки, пара была вместе вечером 23 ноября 2020 года и утром следующего дня, в день, когда Даяна сдала пробу.

Также украинка прошла тест на полиграфе, который на 99% подтвердил слова Ястремской о том, что она никогда не принимала допинг.

При этом эксперты выяснили, что концентрация в организме была низкой. Также анализ образца волос показал, что Даяна не принимает препарата.

Отметим, что приглашенные эндокринологи доказали, что нет доказательств улучшения спортивных показателей от местеролона.

Напомним, Ястремскую временно отстранили от выступлений в ноябре 2020 года, а в июне 2021-го ее оправдали.

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