Роберто Де Дзерби прокомментировал первую свою победу у руля "Шахтера" в еврокубках. Футбол

Накануне донецкий "Шахтер" сделал широкий шаг в сторону плей-офф Лиги чемпионов, одержав на выезде волевую победу над "Генком" в рамках первого матча третьего квалификационного раунда этого турнира - 2:1.

Под занавес первого тайма хозяева усилиями форварда Пола Онуачу открыли счет в матче.

На 63-й минуте Педрини заработал пенальти, а Тете его реализовал. А на 81-й минуте прекрасную комбинацию "горняков" завершил Алан Патрик.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал результат первого матча с бельгийским клубом.

"Меня переполняют эмоции, но я не концентрируюсь на них. Впереди матчи, в которых мы должны побеждать.

Степаненко не попал в стартовый состав, потому что я хотел больше скорости, но доволен тем, как он и Патрик вышли на замену", - заявил Де Дзерби в послематчевом интервью телеканалу "Футбол 1".

"Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше всего подходят под этот матч.

Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих", - отметил итальянский специалист.

"Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в целом я доволен тем, как мы провели матч", - сказал Де Дзерби.

Ответный поединок состоится 10 августа на НСК "Олимпийский".