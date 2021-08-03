Украина впервые в истории осталась без медали в спортивной гимнастике на олимпиаде

Последний шанс был у Петра Пахнюка.

Фото: Saudi Gazette Петр Пахнюк

На Олимпийских играх-2020 проходят соревнования гимнастов в отдельных видах.

В частности, в упражнениях на параллельных брусьях Украину представлял Петр Пахнюк и занял лишь седьмое место. С результатом 14,533 украинец уступил олимпийскому чемпиону китайцу Цзоу Цзинъюань 1,7 балла.

Добавим, что украинские гимнасты завершили выступление на Играх в Токио.

Отметим, что Украина впервые в истории осталась без медалей в спортивной гимнастике на Олимпийских играх.

Напомним, в 1996 году олимпийскими чемпионами стали Лилия Подкопаева (вольные упражнения и абсолютное первенство), а также Рустам Шарипов в упражнениях на параллельных брусьях.

Последняя дисциплина коронной для украинцев на ОИ - в 2004 году они завоевывали "золото" Афин (Валерий Гончаров), а на прошлых играх в Рио-де-Жанейро аналогичного успеха достиг Олег Верняев.

Всего в спортивной гимнастике на Олимпиадах украинцы завоевали 12 наград - 5 в Атланте, 2 в Сиднее, по одной в Пекине и Лондоне и 2 в Рио.

На Играх-2020 чемпион Европы Игорь Радивилов не смог выйти в финал в коронном опорном прыжке, в командном многоборье украинцы стали седьмыми, Илья Ковтун и Пахнюк в личном многоборье расположились на 11-м и 19-м местах соответственно.

Абсолютный провал украинской спортивной гимнастики на Олимпиаде в Токио.