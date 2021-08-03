Муж опальной белорусской спортсменки Тимановской эмигрировал в Украину

Зданевич объяснил свое решение покинуть Беларусь на фоне скандала на ОИ-2020.

Муж опальной белорусской спортсменки Тимановской эмигрировал в Украину
Фото: championat.com

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал, по какой причине решил покинуть Беларусь на фоне скандальной ситуации, произошедшей с его женой на Олимпийских играх-2020.

"Я узнал о том, что произошло, от жены. После этого увидел ее историю в "Инстаграме". Затем началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Беларуси и начали транслировать на всю страну. В настоящее время было принято решение выехать из страны конкретно мне, а Кристине - идти в посольство и просить помощи", - приводит слова Зданевича championat.com.

"Никто со мной не связывался из руководства страны. Уехать - мое решение. На данный момент нахожусь на территории Украины. Встретимся здесь. Здесь у нас есть знакомые, которые на первых порах могут помочь, пока я не смогу приехать к жене", - отметил Зданевич.

Тимановская должна была выступать на Играх в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, потому что не специализируется на этой дистанции. В результате этой войны ее попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх.

Напомним, Тимановская приняла предложение Министерства иностранных дел Польши о международной помощи и вчера получила польскую визу.

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