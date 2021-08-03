Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в финал Олимпиады

Два украинских борца гарантировали себе медали.

Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в финал Олимпиады
Фото: twitter.com/DZSport_

Украинский борец, депутат Верховной Рады Жан Беленюк вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории 87 кг. Также в финале выступит еще один представитель Украины - борец Парвиз Насибов, выступающий в весовой категории 67 кг.

В 1/8 финала Беленюк победил представителя Сербии Зураби Датунашвили, затем - алжирца Башира Сид Азара, а в полуфинале - хорвата Ивана Гуклека.

Таким образом, украинец гарантировал себе как минимум серебро. Соперником Беленюка в финале станет Виктор Леринц, серебряный призер последнего чемпионата мира 2019 года. Тогда в финале Леринц проиграл именно Беленюку.

На Олимпиаде в Рио в 2015 году Беленюк получил серебряную медаль.

Для 22-летнего Насибова это первая Олимпиада.

В полуфинальной схватке украинец встречался с представителем Египта Эльсайедом Мохаммедом и вырвал победу, уступая по ходу со счетом 0:5. В финале он встретится с иранцем Мохаммадом Резой Гераи.

"Мне удалось преодолеть нелегкий путь к олимпийскому Токио. И сейчас не могу сдержать слез. Спасибо всей Украине, я очень люблю свою страну. Спасибо также за поддержку моей семье и близким, а также всем моим наставникам", - сказал после матча Насибов.

Оба финала состоятся 4 августа.

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