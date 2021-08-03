Одна из надежд Украины на Олимпиаде-2020 Бех-Романчук осталась без медали

Одна из лидеров сборной Украины по легкой атлетике в прыжках в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпийских игр-2020.

В предыдущем финале, где соревновались 12 лучших прыгунов с результатом 6,88 м, украинка вошла в топ-8, который продолжил борьбу за медали.

Однако в финале Бех-Романчук заступила все три попытки и по результату лучшего своего прыжка (6,88 м) заняла итоговое пятое место.

А олимпийской чемпионкой стала немка Маланка Михамбо с результатом ровно 7,00 м, "серебро" завоевала американка Бриттни Риз, "бронза" - у нигерийки Эссе Бруме - обеим спортсменкам удался прыжок на 6,97 м.