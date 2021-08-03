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2021-08-03
Борец Алла Черкасова принесла Украине шестую "бронзу" Игр в Токио
Украинка победила японку Сару Досё в "бронзовом" финале.
Фото: facebook.com/olympicua
Борец вольного стиля Алла Черкасова выиграла бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
В "бронзовой" схватке весовой категории до 68 кг с японкой Сарой Досё украинка победила со счетом 2:0.
Это шестая бронзовая медаль сборной Украины на Играх в Токио. Медаль такого же сорта получили фехтовальщик Игорь Рейзлин, дзюдоистка Дарья Белодед, пловец Михаил Романчук, теннисистка Элина Свитолина и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.
Романчук также выиграл серебряную медаль на другой дистанции.
Напомним, что на Олимпиаде в Рио Черкасова была только 11-й. После этого она выиграла чемпионат мира в Будапеште 2018 года и чемпионат Европы в Бухаресте 2019 года.