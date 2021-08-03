Сборная Украины заняла первое командное место на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди юношей

Таким образом Украина опередила команды из США и РоSSии.

Сборная Украины заняла первое командное место на Чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров, который завершился в Болгарии.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национальной федерации MMA Украины.

Отмечается, что представители сборной Украины завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых медалей, заняв первое место в командном зачете.

Таким образом Украина опередила команды из США и РоSSии.

Соревнования проходили в столице Болгарии - Софии с 30 июля по 1 августа. Всего в турнире приняли участие команды из 23 стран.