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2021-08-03
Сборная Украины заняла первое командное место на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди юношей
Таким образом Украина опередила команды из США и РоSSии.
Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА
Фото: http://mma.org.ua/
Сборная Украины заняла первое командное место на Чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров, который завершился в Болгарии.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национальной федерации MMA Украины.
Отмечается, что представители сборной Украины завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых медалей, заняв первое место в командном зачете.
Таким образом Украина опередила команды из США и РоSSии.
Соревнования проходили в столице Болгарии - Софии с 30 июля по 1 августа. Всего в турнире приняли участие команды из 23 стран.