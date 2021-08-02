УАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. Футбол

У украинского специалиста закончился контракт.

УАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной
Андрій Шевченко
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола озвучила причину увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

"В июне 2020 года Исполком УАФ предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года", - говорится в сообщении.

"Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Шевченко неоднократно говорил в своих интервью. В УАФ пошли навстречу и согласились на такие условия контракта.

Таким образом, 30 июля 2021 года истек срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной", - отмечает пресс-служба.

При этом УАФ выразила безграничную благодарность Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.

На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерского штаба сборной Украины.

Сейчас национальная сборная выступает в отборочном цикле ЧМ-2022. После трех стартовых матчей в ее активе столько же очков.

Ближайшие матчи отбора для сборной Украины - 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.

На ЧМ 2022 от УЕФА попадают 13 сборных - победители 10 отборочных групп и три команды после многоуровневого плей-офф, в котором примут участие сборные, занявшие в своих группах вторые места.

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