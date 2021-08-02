УАФ назвала официальную версию отставки Шевченко с должности главного тренера сборной. Футбол

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола озвучила причину увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

"В июне 2020 года Исполком УАФ предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года", - говорится в сообщении.

"Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Шевченко неоднократно говорил в своих интервью. В УАФ пошли навстречу и согласились на такие условия контракта.

Таким образом, 30 июля 2021 года истек срок контракта между УАФ и тренерским штабом сборной", - отмечает пресс-служба.

При этом УАФ выразила безграничную благодарность Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.

На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерского штаба сборной Украины.

Сейчас национальная сборная выступает в отборочном цикле ЧМ-2022. После трех стартовых матчей в ее активе столько же очков.

Ближайшие матчи отбора для сборной Украины - 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.