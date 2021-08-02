Белорусская спортсменка, которую пытались насильно вернуть в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши

Тимановская находится в безопасности.

Кристина Тимановская
Фото: Facebook
Кристина Тимановская
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже непосредственно контактирует с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career.   always stands for Solidarity.

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021
Напомним, Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, пытались накануне насильно вывезти в Беларусь.

Тимановская является профильной спринтеркой - 100 и 200 м, но из-за недостатка допинг-проб НОК Беларуси заявил спортсменку на эстафету 4х400 м, при этом ей самой ничего не сказал. Она узнала об этом случайно.

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