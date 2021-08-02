Белорусская спортсменка, которую пытались насильно вернуть в Беларусь, получила гуманитарную визу Польши
Тимановская находится в безопасности.
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Кристина Тимановская
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже непосредственно контактирует с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Польша всегда выступает за солидарность", - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. always stands for Solidarity.
Напомним, Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, пытались накануне насильно вывезти в Беларусь.
Тимановская является профильной спринтеркой - 100 и 200 м, но из-за недостатка допинг-проб НОК Беларуси заявил спортсменку на эстафету 4х400 м, при этом ей самой ничего не сказал. Она узнала об этом случайно.