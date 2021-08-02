Украина замыкает шестой десяток в медальном зачете Олимпиады-2020

День на Играх прошел для украинцев без наград.

Завершился очередной соревновательный день токийской Олимпиады, по результатам которого сборная Китая еще больше укрепила свое лидерство в медальном зачете.

Атлеты Поднебесной завоевали уже 62 медали, 29 из которых - золотые.

В топ-10 зачета произошли некоторые изменения.

Во-первых, включила форсаж сборная Германии, которая с 6 золотыми медалями ворвалась в первую десятку, причем сразу на 8-е место, потеснив с этой позиции Южную Корею.

Во-вторых, покинула топ-10 сборная Италии.

Для сборной Украины день прошел "сухо", что опустило нашу олимпийскую команду на четыре позиции, и теперь Украина - 60-я.

Медальный зачет.

Китай 29 17 16 62 США 22 25 17 64 Япония 17 6 10 33 Австралия 14 4 15 33 РОК 12 21 17 50 Великобритания 11 12 12 35 Франция 6 10 7 23 Германия 6 6 11 23 Южная Корея 6 4 9 19 Нидерланды 5 7 6 18

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