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2021-08-02
Украина замыкает шестой десяток в медальном зачете Олимпиады-2020
День на Играх прошел для украинцев без наград.
Фото: Olympics
Завершился очередной соревновательный день токийской Олимпиады, по результатам которого сборная Китая еще больше укрепила свое лидерство в медальном зачете.
Атлеты Поднебесной завоевали уже 62 медали, 29 из которых - золотые.
В топ-10 зачета произошли некоторые изменения.
Во-первых, включила форсаж сборная Германии, которая с 6 золотыми медалями ворвалась в первую десятку, причем сразу на 8-е место, потеснив с этой позиции Южную Корею.
Во-вторых, покинула топ-10 сборная Италии.
Для сборной Украины день прошел "сухо", что опустило нашу олимпийскую команду на четыре позиции, и теперь Украина - 60-я.
Медальный зачет.
- Китай 29 17 16 62
- США 22 25 17 64
- Япония 17 6 10 33
- Австралия 14 4 15 33
- РОК 12 21 17 50
- Великобритания 11 12 12 35
- Франция 6 10 7 23
- Германия 6 6 11 23
- Южная Корея 6 4 9 19
- Нидерланды 5 7 6 18
...
- 60. УКРАИНА 0 1 5 6