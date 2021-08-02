На Олимпиаде-2020 редкий случай: украинский стрелок выбил "десятку" на чужой мишени и потерял медаль

Сергей Кулиш ошибся.

На Олимпиаде-2020 редкий случай: украинский стрелок выбил "десятку" на чужой мишени и потерял медаль
Сергій Куліш
Фото: НОК

На Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из трех положений произошел редкий случай.

Украинский стрелок Сергей Кулиш выстрелил в чужую мишень и занял в итоге восьмое место, хотя претендовал на медаль.

Главный тренер сборной Украины по стрельбе Александр Каминский прокомментировал этот неприятный инцидент.

"Произошел такой случай. В моей тренерской работе это второй случай в истории на Олимпийских играх. Первый раз такое случилось с американским олимпийским чемпионом Мэттью Эммонсом. Это стрельба из положения стоя, здесь амплитуда колебания винтовки велика, поэтому Сергей не проконтролировал. У него расстегнулась нижней пуговица, и его повело вправо", - заявил Каминский в интервью UA: Первый.

"Я увидел, что выстрел есть, а на мишени ничего не было. Сначала подумал, что электроника дала сбой. Но потом увидел, что спортсмен, который стоял рядом, обратился к судьям и начал показывать мишень. Тогда я сразу понял, что Сергей выстрелил по его мишени. Еще попал в "десятку", - отметил главный тренер.

"Сергей был готов, шел в тройке лидеров, мог побороться за первое-второе место. И даже после этого инцидента он все равно попадал в самые "десятки". Это невероятный случай, и как раз он произошел с нами на Олимпиаде", - сокрушается Каминский.



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