Андрей Шевченко продолжит карьеру тренера в клубе, - президент УАФ. Футбол

Павелко не исключает, что после этого Шевченко вернется к тренировке сборной.

Андрей Шевченко продолжит карьеру тренера в клубе, - президент УАФ
Андрей Шевченко и Андрей Павелко
Фото: ffu.ua

После завершения контракта главного тренера украинской сборной по футболу Андрей Шевченко будет развивать карьеру на клубном уровне. Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я хочу пожелать Андрею успехов в тренерской работе!" - написал он.

Павелко признался, что решение продолжить сотрудничество с тренерским штабом Шевченко было непростым после отбора на Чемпионат мира-2018, когда сборная не вышла из группы.

"В результате выступление сборной Украины на Евро-2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента - об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016 году начинал свою работу во главе национальной команды", - отметил Павелко.

В какой клуб Шевченко идет тренером, Павелко не озвучил.

Напомним, вчера Андрей Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу.

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