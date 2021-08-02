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2021-08-02
"Шахтер" узнал потенциального соперника по плей-офф Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка Q4 раунд турнира.
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
В результате определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" по данной стадии турнира. Им станет победитель пары "Монако" - "Спарта" (Прага).
Поединки этого раунда запланированы на 17/18 и 24/25 августа.
Однако, чтобы попасть в плей-офф, подопечным Роберто Де Дзерби нужно будет еще обыграть бельгийский "Генк" в Q3.
Напомним, первый матч "горняки" проведут уже завтра, 3 августа, на выезде.