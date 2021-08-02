На матче УПЛ "Динамо" - "Верес" произошла драка между стюардами и фанами "Динамо". Футбол

Накануне "Динамо" провело свой стартовый матч нового сезона Украинской премьер-лиги.

В Киеве на НСК "Олимпийский" чемпионы Украины разгромили дебютанта УПЛ ровенский "Верес" - 4:0.

Горячо было не только на футбольном поле. Свою локальную битву устроили фаны хозяев и стюарды спортивной арены.

В ход шли все подручные предметы.

В паблик "Динамо Киев Inside" сообщили о том, что произошло.

"По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в усердии. Возмутились и побузили. Бывает", - пояснили болельщики.