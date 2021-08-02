На матче УПЛ "Динамо" - "Верес" произошла драка между стюардами и фанами "Динамо". Футбол

Стороны применили даже мусорные баки.

На матче УПЛ "Динамо" - "Верес" произошла драка между стюардами и фанами "Динамо"
Фото: Telegram

Накануне "Динамо" провело свой стартовый матч нового сезона Украинской премьер-лиги.

В Киеве на НСК "Олимпийский" чемпионы Украины разгромили дебютанта УПЛ ровенский "Верес" - 4:0.

Горячо было не только на футбольном поле. Свою локальную битву устроили фаны хозяев и стюарды спортивной арены.

В ход шли все подручные предметы.

В паблик "Динамо Киев Inside" сообщили о том, что произошло.

"По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в усердии. Возмутились и побузили. Бывает", - пояснили болельщики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
13-летняя японка стала чемпионкой Олимпийских игр
Инфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протестаИнфицированные COVID-19 олимпийцы из Нидерландов устроили в Токио акцию протеста
Стали известны первые в истории Олимпийские чемпионы по серфингу
Девять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревнеДевять израильских бейсболистов сломали антисекс-кровать в олимпийской деревне
Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020 во время схваткиУкраинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020 во время схватки
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболуШевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу
Шевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболуШевченко объявил о завершении контракта главного тренера сборной Украины по футболу
После первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лигиПосле первого же тура футбольный клуб решил сняться с розыгрыша Первой лиги
Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"
Украинка Монзуль отсудила матч женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турниреУкраинка Монзуль отсудила матч женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турнире
Ривалдо и Роналдиньо против Роберто Карлоса и Луиша Фигу: легенды "Барселоны" и "Реала" провели выставочный матч. ФутболРивалдо и Роналдиньо против Роберто Карлоса и Луиша Фигу: легенды "Барселоны" и "Реала" провели выставочный матч. Футбол
"Динамо" договорилось по трансферу венесуэльского форварда. Футбол"Динамо" договорилось по трансферу венесуэльского форварда. Футбол
"Динамо" перебило предложение казанского "Рубина" по трансферу венесуэльского форварда. Футбол"Динамо" перебило предложение казанского "Рубина" по трансферу венесуэльского форварда. Футбол
Завершилась сага о месте проведения домашних матчей "Руха". ФутболЗавершилась сага о месте проведения домашних матчей "Руха". Футбол
Перед стартом УПЛ ПФК "Львов" произвел ребрендинг. ФутболПеред стартом УПЛ ПФК "Львов" произвел ребрендинг. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости