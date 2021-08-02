Элину Свитолину встретили в аэропорту "Борисполь"

Теннисистка завоевала для Украины пятую "бронзу" на Олимпиаде в Токио.

Фото: Lb.ua

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, вернулась на Родину.

Сегодня журналисты и болельщики встретили ее в аэропорту "Борисполь".

Спортсменка принимала поздравления и цветы и отметила, что ей обидно из-за того, что она не смогла побороться за золото или серебро.

Также она рассказала, что чувствовала поддержку болельщиков со всей страны.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 31 июля Свитолина завоевала для Украины пятую "бронзу" на Олимпиаде - она одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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