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2021-08-02
Элину Свитолину встретили в аэропорту "Борисполь"
Теннисистка завоевала для Украины пятую "бронзу" на Олимпиаде в Токио.
Фото: Lb.ua
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, вернулась на Родину.
Сегодня журналисты и болельщики встретили ее в аэропорту "Борисполь".
Спортсменка принимала поздравления и цветы и отметила, что ей обидно из-за того, что она не смогла побороться за золото или серебро.
Также она рассказала, что чувствовала поддержку болельщиков со всей страны.
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Напомним, 31 июля Свитолина завоевала для Украины пятую "бронзу" на Олимпиаде - она одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.