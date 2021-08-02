МИД Японии прокомментировало ситуацию с насильственной депортацией белорусской спортсменки из Олимпиады-2020

Министерство и МОК следят за ситуацией.

МИД Японии прокомментировало ситуацию с насильственной депортацией белорусской спортсменки из Олимпиады-2020
Христина Тімановська.
Фото: Facebook

В Министерстве иностранных дел Японии сообщили, что оргкомитет Игр-2020 в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) подробно разбирают ситуацию белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

"Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека", - цитирует заявление японского внешнеполитического ведомства xsport.ua.

"Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждения. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем", - говорится в заявлении.

Напомним, Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, пытались накануне насильно вывезти в Беларусь.

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