МИД Японии прокомментировало ситуацию с насильственной депортацией белорусской спортсменки из Олимпиады-2020

В Министерстве иностранных дел Японии сообщили, что оргкомитет Игр-2020 в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) подробно разбирают ситуацию белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

"Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека", - цитирует заявление японского внешнеполитического ведомства xsport.ua.

"Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждения. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем", - говорится в заявлении.