В медальном зачете Олимпиады-2020 произошли значительные изменения
Сборная Украины вернулась в шестой десяток.
Завершился очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио, в который было разыграно 25 комплектов наград.
В медальном зачете первое место продолжает удерживать сборная Китая.
В борьбе за второе-третье место произошла рокировка - команда США впервые на Играх-2020 вышла на вторую позицию, потеснив хозяев форума.
Также произошло изменение в борьбе за четвертое место. Сборная Австралии опередила команду РоSSийского олимпийского комитета.
Дебютная серебряная медаль сборной Украины в Токио, полученная Михаилом Романчуком в заплыве на 1500 метров вольным стилем, позволила нашей олимпийской сборной подняться в медальном зачете на пятьдесят шестое место.
Медальный зачет Токио-2020 после розыгрыша 178 из 339 комплектов медалей:
- 1 Китай 24 14 13 51
- 2 США 20 23 16 59
- 3 Япония 17 5 9 31
- 4 Австралия 14 3 14 31
- 5 ROC 12 19 13 44
- 6 Великобритания 10 10 12 32
- 7 Франция 5 10 6 21
- 8 Южная Корея 5 4 8 17
- 9 Италия 4 8 15 27
- 10 Нидерланды 4 7 6 17
- ...
- 56 УКРАИНА 0 1 5 6