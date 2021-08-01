В медальном зачете Олимпиады-2020 произошли значительные изменения

Сборная Украины вернулась в шестой десяток.

Завершился очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио, в который было разыграно 25 комплектов наград.

В медальном зачете первое место продолжает удерживать сборная Китая.

В борьбе за второе-третье место произошла рокировка - команда США впервые на Играх-2020 вышла на вторую позицию, потеснив хозяев форума.

Также произошло изменение в борьбе за четвертое место. Сборная Австралии опередила команду РоSSийского олимпийского комитета.

Дебютная серебряная медаль сборной Украины в Токио, полученная Михаилом Романчуком в заплыве на 1500 метров вольным стилем, позволила нашей олимпийской сборной подняться в медальном зачете на пятьдесят шестое место.

Медальный зачет Токио-2020 после розыгрыша 178 из 339 комплектов медалей: