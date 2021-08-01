В медальном зачете Олимпиады-2020 произошли значительные изменения

Сборная Украины вернулась в шестой десяток.

В медальном зачете Олимпиады-2020 произошли значительные изменения
Фото: Olympics

Завершился очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио, в который было разыграно 25 комплектов наград.

В медальном зачете первое место продолжает удерживать сборная Китая.

В борьбе за второе-третье место произошла рокировка - команда США впервые на Играх-2020 вышла на вторую позицию, потеснив хозяев форума.

Также произошло изменение в борьбе за четвертое место. Сборная Австралии опередила команду РоSSийского олимпийского комитета.

Дебютная серебряная медаль сборной Украины в Токио, полученная Михаилом Романчуком в заплыве на 1500 метров вольным стилем, позволила нашей олимпийской сборной подняться в медальном зачете на пятьдесят шестое место.

Медальный зачет Токио-2020 после розыгрыша 178 из 339 комплектов медалей:

  • 1 Китай 24 14 13 51
  • 2 США 20 23 16 59
  • 3 Япония 17 5 9 31
  • 4 Австралия 14 3 14 31
  • 5 ROC 12 19 13 44
  • 6 Великобритания 10 10 12 32
  • 7 Франция 5 10 6 21
  • 8 Южная Корея 5 4 8 17
  • 9 Италия 4 8 15 27
  • 10 Нидерланды 4 7 6 17
  • ...
  • 56 УКРАИНА 0 1 5 6

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