Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Завершился его контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу
Фото: facebook.com/shevaofficial

Главный тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко уходит с должности после завершения его 5-летнего контракта.

Об этом Шевченко написал в соцсети Facebook.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", - написал он.

Шевченко поблагодарил президента и исполком УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, игроков и всех, кто помогал и был причастен к команде.

"Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину!", - подытожил он.

Напомним, в прошлом году Шевченко вошел в число номинантов на звание лучшего футболиста XXI века.

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